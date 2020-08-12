12 серпня Микита Добринін та Даша Квіткова відсвяткувала весілля. Пара одружилася ще 20 травня, однак саме святкування довелося перенести.

У Instagram Даші вже з’явилося перше відео з весілля. На ньому батько веде дівчину під вінець.

Дорога до арки з обох боків прикрашена блакитними та білими квітами. Гості зустрічають наречену гучними оплесками.

До речі, у нещодавньому інтерв’ю пара розповіла, що планувала покликати на весілля і кількох дівчат з проекту, зокрема Наталю, яка мешкала з Дашею в одній кімнаті.

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А на цьому відео вже можна подивитися, як гуляють на весіллі у Добриніна і Квіткової.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Galya Rudenko (@galyarudenko) 12 Сер 2020 р. о 8:56 PDT

Микита Добринін був головним героєм дев’ятого сезону шоу Холостяк, у якому перемогла Даша Квіткова.

Це перший випадок в історії шоу в Україні та третій у світі, коли пара змогла не тільки зберегти стосунки, а й одружитися після проекту.

Весілля на Балі

Весілля Микити Добриніна та переможниці проекту Холостяк 9 Дарини Квіткової через карантин перенесуть з травня на початок вересня. Так стверджувала пара у квітні, однак згодом все таки вирішили відсвяткувати весілля раніше.

Весілля зіркової пари мало відбутися на Балі, але потім закохані вирішили побратися у Києві.

Фото: Холостяк СТБ