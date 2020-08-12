Микита Добринін та Даша квіткова зіграли весілля 12 серпня, хоча офіційно пара одружилася ще 20 травня.

Святкування довелося перенести через карантин. Спочатку подружжя хотіло влаштувати весілля на Балі, потім перенесли до Києва на вересень, але, з рештою, зупинились на серпні.

На весіллі Микита Добринін зробив своїй дружині несподіваний подарунок – присвятив їй пісню.

– Главный закат на острове, счастье находят не сразу. Но вот мы нашли друг-друга под этими звездами.

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До речі, про острів у пісні йдеться не спроста, адже саме на Балі Добринін освідчився Даші.

Весілля Добриніна і Квіткової

Весілля Микити Добриніна та Даші Квіткової відбулося на березі Дніпра в одному з найкрасивіших локацій Києва Perfect Place.

Для урочистої церемонії Даша обрала сукню з відвертим вирізом, а Микита синій костюм, який шив відомий український дизайнер.