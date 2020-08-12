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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Світлана Лобода у крихітному бікіні поділилася фото з Туреччини

Популярна співачка Світлана Лобода (LOBODA) вразила своїх шанувальників новими гарячими фото в Instagram.

На світлинах вона позує у крихітному бікіні Fendi, сонцезахисних окулярах та трендовій солом’яній шляпці.

Нові фото Світлана Лобода підписала:

– Ми самі створюємо вдачу, але інколи вдача створює нас!

Лобода із концертом приїхала на один із курортів Туреччини.

– Сумуємо за концертами, ви – найкрасивіша жінка, прекрасна фігура, – так шанувальники оцінили фото співачки.

Прем’єра нового кліпу LOBODA

31 липня відбулася прем’єра кліпу LOBODA на пісню Boom Boom, записаної разом із російським репером PHARAOH.

У зйомках взяли участь чимало представників російського шоу-бізнесу – Ксенія Собчак, Катерина Варнава, Лоліта Мілявська та інші.

Продюсером одіозного відеокліпу став актор та гуморист Олександр Гудков.

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