Світлана Лобода у крихітному бікіні поділилася фото з Туреччини

Популярна співачка Світлана Лобода (LOBODA) вразила своїх шанувальників новими гарячими фото в Instagram.
На світлинах вона позує у крихітному бікіні Fendi, сонцезахисних окулярах та трендовій солом’яній шляпці.
Нові фото Світлана Лобода підписала:
– Ми самі створюємо вдачу, але інколи вдача створює нас!
Лобода із концертом приїхала на один із курортів Туреччини.
– Сумуємо за концертами, ви – найкрасивіша жінка, прекрасна фігура, – так шанувальники оцінили фото співачки.
Прем’єра нового кліпу LOBODA
31 липня відбулася прем’єра кліпу LOBODA на пісню Boom Boom, записаної разом із російським репером PHARAOH.
У зйомках взяли участь чимало представників російського шоу-бізнесу – Ксенія Собчак, Катерина Варнава, Лоліта Мілявська та інші.
Продюсером одіозного відеокліпу став актор та гуморист Олександр Гудков.