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Зібралися найближчі: Микита Добринін і Даша Квіткова зіграли весілля

У середу, 12 серпня, відбулося весілля Микити Добриніна і переможниці шоу Холостяк 9 сезону Даші Квіткової.

Пара розписалася ще в травні, проте, через карантинні обмеження, запровадженні через пандемію коронавірусу, саме святкування довелося перенести.

Торжество відбулося на березі Дніпра в одному з найкрасивіших локацій Києва Perfect Place. Для урочистої церемонії Дарина обрала сукню з відвертим вирізом, а Микита синій костюм, який шив відомий український дизайнер.

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Подружжя тривалий час готувалося до весілля, незадовго до цього вони придбали нову квартиру, а за кілька днів до весілля відпочили в Єгипті. Там же Даша і організувала дівич-вечір.

 

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Публикация от NIKITA (@nikitadobrynin)

 

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Публикация от Galya Rudenko (@galyarudenko)

Микита Добринін і Даша Квіткова познайомилися на шоу Холостяк. З-поміж 25 дівчат Добринін обрав Дашу та подарував їй у фіналі каблучку. Розписалися Добринін і Квіткова 20 травня, тоді були присутні тільки найближчі родичі і друзі.

Після закінчення проекту Холостяк пара продовжила зустрічатися, однак їм ще півроку довелося приховувати свої стосунки від сторонніх очей.

За словами пари, найважче було не мати можливість спокійно гуляти разом, ходити в людні місця, тому гуляти доводилося пізно ввечері або вночі.

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