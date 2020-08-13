Далі троє дітей, першим хочемо хлопчика: яким було весілля Добриніна і Квіткової

У середу, 12 серпня, відбулося весілля українського теле- і радіоведучого Микити Добриніна і переможниці шоу Холостяк 9 сезону Даші Квіткової.

На святкування у столичному закладі Perfect Place приїхали далекі родичі Квіткової з Одеси і родичі Добриніна з Чернівців та навіть Польщі.

Головний герой шоу Холостяк 9 охарактеризував організацію весілля як “суміш сучасного мегаполісу та Італії”.

– Це той настрій, який нам хотілося передати, – сказав він.

Добринін зізнався, що за тиждень до весілля довелося змінити локацію для свята через карантинні обмеження, а всіма приготуваннями вони з Квітковою займалися разом.

Після весілля молодята планують зайнятися народженням дітей, яких хочуть мати трьох.

Парубоцька вечірка і дівич-вечір

Добринін розповів, що святкував свою парубоцьку вечірку з друзями під Києвом, а потім вони виїхали до Одеси, але туди не потрапили. Через сильну зливу компанії довелося повернутися до Києва і продовжити святкування в столиці.

Цікаво, що на свій дівич-вечір у Єгипті Квіткова запросила свого чоловіка.

– Так, це звучить дивно, але вона попросила охороняти дівчат, – розповів Добринін.

Чому 12 серпня

Добринін розповів, що вони з Квітковою не просто так обрали цю дату, адже їм довелося перенести весілля.

– Саме 12 числа Даша брала участь в одному дуже гарному фотосеті весільних суконь. Саме цього дня. Так це символічно вийшло, – сказав телеведучий.

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Весільні забобони

Квіткова розповіла, що не вірить у весільні забобони і показувала чоловікові весільну сукню до свята.

– Другу сукню я не показувала Микиті, не тому що я вірю в забобони, а тому що я хочу зловити цей момент, коли скупа сльоза з’явиться на його щоці від того, що він побачить мене таку красиву, – зізналася переможниці шоу Холостяк 9.

Добринін і Квіткова розписалися ще в травні

Пара Добриніна і Квіткової утворилася на шоу Холостяк 9, під час якого телеведучий заради Даші відмовив 24-м дівчатам.

Розписалися Добринін і Квіткова 20 травня присутності тільки найближчих родичів і друзів.