Відомий український гурт KAZKA представив кліп на композицію, яка була презентована ще торік, під назвою Пісня Сміливих Дівчат.
Ролик знімали у Дубаї, а режисером стала Саванна Сетен. Відео зняте у чорно-білому форматі.
Фоном для кліпу стали різні частини Дубаї, зокрема дах хмарочоса Crown Plaza, Шейк Заїд Роуд, заповідник дикої природи Рас-Аль-Хор та Бурдж Халіфа.
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– Це кліп про внутрішню силу та єдність жінок на фоні люмінесцентних пейзажів Дубаї, – заявили у прес-службі гурту.
Макс Барських – Silence
Популярний український співак Макс Барських випустив новий сингл Silence.
Це перша англомовна робота виконавця за останні 8 років.
Виконана у стилі summer house, композиція підійде для літніх вечірок та фестивалів під відкритим небом.
Lyric-відео на сингл Silence було знято режисером Аланом Бадоєвим у співпраці з агенством Pink Kiss.
Фото: kazka.band