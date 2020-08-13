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Факти / Шоу-бізнес / Музика

На тлі Дубай: KAZKA презентувала чорно-білий кліп

Відомий український гурт KAZKA представив кліп на композицію, яка була презентована ще торік, під назвою Пісня Сміливих Дівчат.

Ролик знімали у Дубаї, а режисером стала Саванна Сетен. Відео зняте у чорно-білому форматі.

Фоном для кліпу стали різні частини Дубаї, зокрема дах хмарочоса Crown Plaza, Шейк Заїд Роуд, заповідник дикої природи Рас-Аль-Хор та Бурдж Халіфа.

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– Це кліп про внутрішню силу та єдність жінок на фоні люмінесцентних пейзажів Дубаї, – заявили у прес-службі гурту.

Макс Барських – Silence

Популярний український співак Макс Барських випустив новий сингл Silence.

Це перша англомовна робота виконавця за останні 8 років.

Виконана у стилі summer house, композиція підійде для літніх вечірок та фестивалів під відкритим небом.

Lyric-відео на сингл Silence було знято режисером Аланом Бадоєвим у співпраці з агенством Pink Kiss.

Фото: kazka.band

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