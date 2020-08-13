Народний артист України Іво Бобул у Facebook опублікував звернення до мера Києва Віталія Кличка.

Проте користувачів звернення не сильно зацікавило, а ось неймовірна купа помилок розсмішила багатьох.

Так, кількість помилок наштовхнула деяких користувачів, що сторінку артисту допомагає вести малолітній онук.

Зокрема Іво Бобул закликає мера Києва Вирішувати проблеми міста не за рахунок вирубування лісових масивів, пенсіонерів та хворих діточок.

Читайте: Іво Бобул за всіх морду наб’є: як українські зірки реагують на хейтерів

Коментарі вибухнули саркастичними репризами: Віталій Кличко, припиніть вже вирубувати пенсіонерів, ви там зовсім?, Славетного КиЇва? А у кінці митця накрило капслоком.

Крім того, у своєму зверненні артист говорить, що на місцевих виборах голосуватиме за Олександра Попова, а користувачі пишуть, що з такою агітацією і ворогів не треба.



























Не рубайте ліси, пенсіонерів та дітей: Іво Бобул звернувся до Кличка та став мемом / 7 фотографий

Іво Бобул на парламентських виборах

У 2019 році Іво Бобул хотів потрапити в українську політику на позачергових парламентських виборах.

Артист балотувався за виборчим списком партії Патріот.