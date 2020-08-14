14 серпня не стало відомої співачки Валентини Легкоступової. Вона померла на 54 році життя у лікарні Москви, куди потрапила 11 числа з черепно-мозковою травмою.

Факти ICTV підготували біографію і кращі пісні Валентини Легкоступової.

Біографія

Майбутня співачка народилася 30 грудня 1965 року у Хабаровську. У трирічному віці переїхала до Феодосії.

Освіту здобула у Сімферопольському музичному училищі імені П. І. Чайковського та Державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних у Москві.

Вперше виступила у 1985 році у Херсоні. Її пісні відразу ж припали до душі аудиторії.

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Брала участь у різних заходах, серед яких конкурс у Юрмалі і фестиваль молоді у Чехословаччині.

З 1986 по 1992 рік була співробітником Тульської обласної філармонії.

У 2001 році працювала у Московському концертному об’єднанні Естрада.

У 2014 переїхала до Іспанії, де займалася нерухомістю. У 2018-му повернулася до Феодосії, де почала очолювати Феодосійський міський відділ культури, але пізніше залишила цю посаду.

Останні роки жила в окупованому Криму.

Кращі пісні

Найпопулярніша композиція співачки – Ягода-малина.

Також фанатам припала до душі її пісня Капля в море.

Серед кращих пісень Легкоступової і композиція И никто другой.

Смерть Валентини Легкоступової

Валентина Легкоступова померла 14 серпня, не приходячи до тями.

Після госпіталізації до лікарні 11 серпня з травмою голови вона впала в кому.

Про смерть повідомила дочка співачки Анетта Бриль.