Британська співачка Dua Lipa випустила кліп на пісню Levitating. До кліпу також долучилась Мадонна і Міссі Елліотт.
Dua Lipa розповіла, що робота з Мадонною і Міссі Елліотт стала однією з найбільш неймовірних подій у її житті.
Однак не всі користувачі залишились задоволені кліпом та піснею. Багато хто висловив думку, що оригінал був кращим за ремікс.
– Непогано, одна оригінал був кращим. Після була більш енергійною та сильною, – пишуть користувачі.
Читайте: Future Nostalgia: Dua Lipa представила другий кліп до нового альбому
Менше, ніж за день, кліп зібрав 72 тис. переглядів та майже 4 тис. коментарів.
Новий альбом
Dua Lipa нещодавно анонсувала збірку реміксів Club Future Nostalgia: The Remix Album із запрошеними легендарними артистами, зокрема Мадонну, Гвен Стефані, Марка Ронсона і Міссі Елліотт.
Співачка представить новий альбом 21 серпня.