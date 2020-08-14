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Levitating: Dua Lipa випустила ремікс з Мадонною та Міссі Елліотт

Британська співачка Dua Lipa випустила кліп на пісню Levitating. До кліпу також долучилась Мадонна і Міссі Елліотт.

Dua Lipa розповіла, що робота з Мадонною і Міссі Елліотт стала однією з найбільш неймовірних подій у її житті.

Однак не всі користувачі залишились задоволені кліпом та піснею. Багато хто висловив думку, що оригінал був кращим за ремікс.

– Непогано, одна оригінал був кращим. Після була більш енергійною та сильною, – пишуть користувачі.

Читайте: Future Nostalgia: Dua Lipa представила другий кліп до нового альбому

Менше, ніж за день, кліп зібрав 72 тис. переглядів та майже 4 тис. коментарів.

Новий альбом

Dua Lipa нещодавно анонсувала збірку реміксів Club Future Nostalgia: The Remix Album із запрошеними легендарними артистами, зокрема Мадонну, Гвен Стефані, Марка Ронсона і Міссі Елліотт.

Співачка представить новий альбом 21 серпня.

Фото: Dreamstime

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