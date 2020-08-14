Російський гурт Little Big випустив кліп на нову пісню Tacos, автором якої виступив лідер команди Ілля Прусікін.

До слова, сингл увійде в новий альбом колективу, в якому також очікується feat з української співачкою MARUV.

У ролику танцюрист Дмитро Красилів, якого всі запам’ятали як пухляша з кліпу Uno, збирається повечеряти у себе на кухні і бачить, як їжа на столі перетворюється в танцюючих учасників гурту.

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У кліпі традиційно багато різних химерних моментів. Учасники Little Big постають в образі суші, міряють перуки зі спагетті і сомбреро з піци.

KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

Відомий український гурт KAZKA представив кліп на композицію, яка була презентована ще торік, під назвою Пісня Сміливих Дівчат.

Ролик знімали у Дубаї, а режисером стала Саванна Сетен. Відео зняте у чорно-білому форматі.

Фото: littlebigband