PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Перуки зі спагетті і сомбреро з піци: Little Big показав кліп на пісню Tacos

Російський гурт Little Big випустив кліп на нову пісню Tacos, автором якої виступив лідер команди Ілля Прусікін.

До слова, сингл увійде в новий альбом колективу, в якому також очікується feat з української співачкою MARUV.

У ролику танцюрист Дмитро Красилів, якого всі запам’ятали як пухляша з кліпу Uno, збирається повечеряти у себе на кухні і бачить, як їжа на столі перетворюється в танцюючих учасників гурту.

Читайте: Сама собі режисер: Майлі Сайрус випустила кліп на пісню Midnight Sky у стилі диско

У кліпі традиційно багато різних химерних моментів. Учасники Little Big постають в образі суші, міряють перуки зі спагетті і сомбреро з піци.

KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

Відомий український гурт KAZKA представив кліп на композицію, яка була презентована ще торік, під назвою Пісня Сміливих Дівчат.

Ролик знімали у Дубаї, а режисером стала Саванна Сетен. Відео зняте у чорно-білому форматі.

Фото: littlebigband

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка