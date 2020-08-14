Помер Сергій Куницький – причина смерті

Російський актор театру і кіно Сергій Куницький помер на 36-му році життя.

Причину раптової смерті Куницького повідомили у Московському Губернському театрі, а згодом це підтвердив його колега Антон Хабаров.

– Серце або тромб, – написав Хабаров, відповідаючи у коментарях шанувальникам актора.

Сергій Куницький помер Краснодарському краї. Ховатимуть актора в Одесі, звідки він родом.

Читайте: Помер актор з фільму Жах на вулиці В’язів Джон Саксон

Актор Сергій Куницький відомий ролями у фільмах Ми з майбутнього та Битва за Севастополь, також знімався у серіалах Ленінград 46, Шеф, Тест на вагітність та інші.

Озвучив понад 20 зарубіжних фільмів та мультфільмів. Останні кілька років присвятив грі в театрі.

Смерть автора олімпійського Мішки

Про те, що радянський художник Віктор Чижиков помер, стало відомо 20 липня.

Найвідомішою роботою Чижикова став олімпійський Мішка – головний символ олімпіади 1980, яка проходила в СРСР.

Окрім цього, митець працював карикатуристом, а згодом – у дитячих виданнях Веселі картинки та Мурзилка.