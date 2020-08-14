Помер Сергій Куницький – причина смерті

Російський актор театру і кіно Сергій Куницький помер на 36-му році життя.
Причину раптової смерті Куницького повідомили у Московському Губернському театрі, а згодом це підтвердив його колега Антон Хабаров.
– Серце або тромб, – написав Хабаров, відповідаючи у коментарях шанувальникам актора.
Сергій Куницький помер Краснодарському краї. Ховатимуть актора в Одесі, звідки він родом.
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Актор Сергій Куницький відомий ролями у фільмах Ми з майбутнього та Битва за Севастополь, також знімався у серіалах Ленінград 46, Шеф, Тест на вагітність та інші.
Озвучив понад 20 зарубіжних фільмів та мультфільмів. Останні кілька років присвятив грі в театрі.
Смерть автора олімпійського Мішки
Про те, що радянський художник Віктор Чижиков помер, стало відомо 20 липня.
Найвідомішою роботою Чижикова став олімпійський Мішка – головний символ олімпіади 1980, яка проходила в СРСР.
Окрім цього, митець працював карикатуристом, а згодом – у дитячих виданнях Веселі картинки та Мурзилка.