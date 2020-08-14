Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.

Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.

Midnight Sky – це останній сингл майбутнього сьомого студійного альбому поп-співачки She is Miley Cyrus. Але він аж ніяк не про кохання, як може багатьм здатися.

Це пісня про свободу, на що вказують рядки: Я народжена, щоб тікати, я нікому не належу. О ні, мені не потрібно, щоб ти мене кохав.

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Цікаво, що кліп Midnight Sky вийшов через кілька годин після того, як стало відомо про те, що Майлі Сайрус і співак Коді Сімпсон розійшлися після 10 місяців роману.

Напередодні співачка повідомила в Instagram, що пара вирішила індивідуально працювати над собою.