Виконавець Drake презентував кліп на спільний з Lil Durk трек під назвою Laugh Now Cry Later.

Це перший сингл з нового альбому Certified Lover Boy, дата якого не відома.

Відео знімав режисер Дейв Майєрс в кампусі бренду Nike в Орегоні.

У пісні багато досить іронічних рядків.

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– Будь ласка, не грайте пісні цього н*****а на цій вечірці, я навіть не можу це слухати. Кожен раз, коли я стикаюся з кимось, це повинно бути переможне коло, – зачитує Drake.

У відео можна побачити баскетболіста Кевіна Дюранта, гравців в американський футбол Маршона Лінча та Оделла Бекхема, коміка Druski2Funny і блогера Aggy Abby.

Однак американський журнал The Rolling Stone пише, що кліп більше схожий на довгу рекламу бренду.

Майлі Сайрус – Midnight Sky

Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.

Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.