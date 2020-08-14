Виконавець Drake презентував кліп на спільний з Lil Durk трек під назвою Laugh Now Cry Later.
Це перший сингл з нового альбому Certified Lover Boy, дата якого не відома.
Відео знімав режисер Дейв Майєрс в кампусі бренду Nike в Орегоні.
У пісні багато досить іронічних рядків.
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– Будь ласка, не грайте пісні цього н*****а на цій вечірці, я навіть не можу це слухати. Кожен раз, коли я стикаюся з кимось, це повинно бути переможне коло, – зачитує Drake.
У відео можна побачити баскетболіста Кевіна Дюранта, гравців в американський футбол Маршона Лінча та Оделла Бекхема, коміка Druski2Funny і блогера Aggy Abby.
Однак американський журнал The Rolling Stone пише, що кліп більше схожий на довгу рекламу бренду.
Майлі Сайрус – Midnight Sky
Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.
Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.