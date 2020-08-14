Померла співачка Валентина Легкоступова. Виконавиці хіта Ягода-малина не стало на 54 році життя.

Про смерть повідомила донька виконавиці Анетта Бриль.

– Сьогодні о 15.30 не стало чудової світлої людини, найкращої у світі мами, доньки і бабусі. Світла пам’ять, – написала донька Легкоступової в Instagram.

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Останні дні життя Валентина Легкоступова провела у лікарні, не виходячи з коми.

Валентина Легкоступова потрапила до лікарні

Відома радянська і російська співачка Валентина Легкоступова народилася у 1965 році у Хабаровську. Разом з родиною проживала у Криму.

11 серпня стало відомо, що Легкоступова потрапила до лікарні із важким пораненням голови.

Про причини інциденту не повідомляється. Напередодні її госпіталізували до наркологічної клініки. У Валентини Легкоступової були серйозні проблеми з алкоголем.

30 грудня 2020 року співачці виповнилося б 55 років.