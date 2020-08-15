Співачка Alyosha втретє стала мамою

Українська співачка Alyosha народила третю дитину.

В одній із соціальних мереж, вона розмістила спільне фото з чоловіком Тарасом Тополею, лідером гурту Антитіла, та новонародженою дитиною.

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У відомої пари народилась дівчинка.

– Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три. Чорнявая дівчина. Схожа так на татуся, – йдеться у повідомленні.

Ciara втретє стала мамою

Нещодавно американська співачка Ciara народила третю дитину. Відео з новонародженим хлопчиком вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Це її другий хлопчик. У Вілсона і Ciara перша дитина з’явилась у 2017 році – дівчинка. У Ciara також є син з репером Future.