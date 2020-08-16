Netflix – популярний в Україні і світі стрімінговий сервіс, де можна дивитися серіали і телешоу. Ми зібрали для вас кілька цікавих серіалів на Netflix, які варто подивитися в 2020 році.

Матрьошка / Russian Doll (2019)

По суті це щось на зразок фільму День бабака, але з якісним чорним гумором. Головну роль в серіалі виконала Наташа Ліон, розкішна рудоволоса актриса. Вона – зірка ще одного проекту на Netflix – Помаранчевий хіт сезону. Тут головна героїня – гейм-дизайнер Наді. Вона попала в часову петлю, яка закінчується її смертю. Кожен раз Наді вмирає по-різному. Чи зможе вона вибратися з цієї петлі, ви дізнаєтеся в серіалі.

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Статеве виховання / Sex education (2019)

Серіал в дотепній формі розкриває всі принади пубертатного періоду. Головний герой Отіс, набравшись знань у своєї матері (вона секс-терапевт) консультує своїх однолітків. І на цьому непогано заробляє. Такі сеанси допомагають школярам розібратися зі своєю сексуальною ідентичністю.

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Життя з самим собою / Living with Yourself (2019)

Для тих, хто любить розмірковувати на тему сенсу свого життя, цей серіал чудово підійде. Головний герой Радд зважився на експеримент, в результаті якого, він повинен стати найкращою версією себе. Якось, повертаючись додому, він зустрів досконалого себе. До чого призвела ця зустріч, дивіться в серіалі на Нетфлікс.

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Замок і ключ / Locke & Key (2020)

Затишний фентезі-серіал. Центральні персонажі сюжету – сім’я Локк, яка зважилася на переїзд у напіврозвалений особняк. Там на кожному кроці вони знаходять чарівні ключі. Сам серіал заснований на серії коміксів Джо Хілла (син Стівена Кінга).

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Неймовірне / Unbelievable (2019)

Це, мабуть, найкращий серіал про жертв насильства та детективні розслідування. Сюжет реалістичний і захоплюючий. Центром серіалу стала історія Марі Адлер, яку згвалтували. Це реальна історія, що сталася в 2008 році у штаті Вашингтон. Сама дія сюжету відбувається в далекому майбутньому, коли люди навчилися жити вічно.

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Мені це не подобається / I Am Not Okay with This (2020)

Історія про відлюдну американську дівчинку з провінції. Якщо ви любите серіали від Netflix, то ця історія вам точно сподобається. У ній вдало поєднуються всі хіти сервісу.

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Для тих, хто любить дивитися серіали, які вже встигли заслужити визнання серед великої кількості глядачів, ми зібрали список найкращих серіалів на Netflix за всю історію його існування.