17 серпня народився легендарний український співак Кузьма Скрябін. Сьогодні вокалісту виповнилося б 52 роки.

Андрій Вікторович Кузьменко народився в місті Самбір, Львівської області.

Його мати – викладач музики, їй у 2012 році Кузьма присвятив пісню Мамо. Батько Кузьми працював все життя на хімічних підприємствах інженером.

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Кузьма Скрябін мріяв стати лікарем-неврологом, однак, через обставини, він вступив до ПТУ на штукатура і тільки потім став студентом Петрозаводского медінституту.

У 1986 році Кузьма познайомився з гітаристом Володимиром Шкондою, з яким вони і створили групу.

Він займався музикою під час навчання в інституті, більшість пісень були англійською мовою, які потім переводили.

Для багатьох груп Андрій Скрябін був автором текстів, музики і обличям.

За день до загибелі Скрябін випустив кліп на пісню Дельфіни. 1 лютого 2015 року музикант повертався після концерту з Кривого Рогу до Києва за кермом позашляховика. Він поспішав, бо повинен був відразу після виступу полетіти за кордон.

Через слизьку дорогу його авто зіткнулося з молоковозом. Від отриманих травм Кузьма загинув.

У день народження Кузьми Факти ICTV зібрали хіти музиканта.

Нещодавно депутатська більшість Верховної Ради підтримала запит до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння посмертно звання Народний артист України Андрію Кузьменку.

260 народних депутатів підтримали направлення запиту до президента Зеленського.