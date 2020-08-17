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Факти / Інтерв'ю

Я почала розуміти, що нічого не знаю про чоловіків – Мішина про проект Холостячка

Створення проекту Холостячка з актрисою Ксенією Мішиною у самому розпалі. Зірка проводить понад 12 годин на майданчику, спілкується з чоловіками і будує стосунки у рамках реаліті-шоу.

Факти ICTV поспілкувалися з Ксенією Мішиною і дізналися про враження від участі у проекті Холостячка, про чоловіків та її графік.

Я стану найбагатшою на побачення жінкою України. Мішина про проект Холостячка

Ксения Мишина, фото: СТБ

Актриса Ксенія Мішина серйозно поставилася до проекту Холостячка. За її словами, це не просто шоу, це реаліті. Тому вона намагається не грати, а проживати його.

– Це такий проект, де я сказала, що буду його проживати, тому що по-іншому зовсім не вийде. Камери завжди все бачать.

Якщо я почну когось обманювати і щось грати, це одразу побачать. Важливо прожити цей період життя і сприйняти його як частину мого шляху, – каже Ксенія Мішина.

За її словами, робота над першими випусками була найбільш хвилюючою.

– Я дуже хвилювалася у перший знімальний день. Це неймовірно, зворушливо, хвилююче. Я стояла, і у мене долоньки пітніли. Я намагалася з собою впоратися. Мені здавалося, що коли я посміхаюся, у мене натягнута посмішка. Хвилювання було на рівні, – ділиться актриса.

Участь у подібному проекті – велика робота, адже досить складно у обмежених за часом умовах вивчити чоловіків, дати можливість кожному розкритися.

– Ми звикли зустрічатися і будувати стосунки поступово, а там все по-іншому. Ми обмежені за часом, і не з кожним чоловіком є можливість поспілкуватися вдосталь, – доповнює Холостячка.

Проект вже встиг здивувати Ксенію Мішину. Сюрпризи розпочалися з перших днів, коли прийшов знайомий для неї чоловік і зробив вигляд, що вони раніше не зустрічалися.

Також зірку здивували і побачення.

– Я стану найбагатшою на побачення жінкою України, тому що таких класних, цікавих і креативних побачень у моєму житті ще не було. Чоловіки намагаються здивувати мене, – продовжує вона.

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Я нічого не знаю про чоловіків. Холостячка про учасників проекту

На проект прийшли абсолютно різні чоловіки, і спілкування з кожним дуже цікаве, каже Мішина.

– Я спілкуюся з кожним чоловіком і розумію, наскільки вони всі різні і по-різному розкриваються. І це дуже цікаво.

Психотипи людей, психотипи чоловіків, хто як до мене ставиться, хто як себе подає, хто як хоче мене здивувати, – пояснює Ксенія Мішина.

Попри свій досвід у стосунках, лише на проекті актриса зрозуміла, що нічого не знає про чоловіків.

– Я кожному по-особливому подобаюся, кожен по-особливому мене бачить. Взаємодія та спілкування відбуваються по-різному.

І це дуже цікаво. З кожним новим днем ​​я починаю розуміти, що я нічого не знаю про чоловіків, – коментує зірка.

За словами Мішиної, у чоловіках для неї головне інтелект, однак через обмеженість у часі їй довелося орієнтуватися на зовнішність.

– Перше – це візуал. Чоловіки виходили з авто, підходили до мене, два-три слова, – продовжує актриса.

Водночас у неї немає ідеалу, і вона готова надати шанс кожному.

– У мене немає ідеалу. Усі чоловіки, які були у моєму житті, різні. Чоловікам дуже важко. Вони за своєю природою більше приховують свої почуття, ніж жінки.

А тут їм доводиться виносити їх на загал. Мені хочеться всіх підтримати, – підсумовує вона.

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Міра у всьому. Мішина про свій графік

Нині участь у проекті забирає у Ксенії Мішиної багато часу, але, попри це, вона стежить за своїм здоров’ям.

– Завжди все має бути в міру. Якщо чомусь жертвувати себе, то це може погано вплинути на моє фізичне і психологічне здоров’я, – каже Ксенія Мішина.

Також зірка поділилася своєю дієтою. За її словами, під час роботи важко дотримуватися правильного харчування, однак вона намагається стежити за цим.

– Я намагаюся харчуватися правильно, фільтрувати їжу і насичувати свій організм правильними продуктами, – пояснює Холостячка.

Проект Холостячка

У серпні стало відомо про старт роботи над найромантичнішим реаліті країни Холостячка.

Учасницею проекту стала зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина.

Актриса вже ділилася своїми враженнями від проекту і розповідала про те, як проходять перші вечірки.

Фото: СТБ

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