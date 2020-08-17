Створення проекту Холостячка з актрисою Ксенією Мішиною у самому розпалі. Зірка проводить понад 12 годин на майданчику, спілкується з чоловіками і будує стосунки у рамках реаліті-шоу.

Факти ICTV поспілкувалися з Ксенією Мішиною і дізналися про враження від участі у проекті Холостячка, про чоловіків та її графік.

Я стану найбагатшою на побачення жінкою України. Мішина про проект Холостячка

Актриса Ксенія Мішина серйозно поставилася до проекту Холостячка. За її словами, це не просто шоу, це реаліті. Тому вона намагається не грати, а проживати його.

– Це такий проект, де я сказала, що буду його проживати, тому що по-іншому зовсім не вийде. Камери завжди все бачать. Якщо я почну когось обманювати і щось грати, це одразу побачать. Важливо прожити цей період життя і сприйняти його як частину мого шляху, – каже Ксенія Мішина.

За її словами, робота над першими випусками була найбільш хвилюючою.

– Я дуже хвилювалася у перший знімальний день. Це неймовірно, зворушливо, хвилююче. Я стояла, і у мене долоньки пітніли. Я намагалася з собою впоратися. Мені здавалося, що коли я посміхаюся, у мене натягнута посмішка. Хвилювання було на рівні, – ділиться актриса.

Участь у подібному проекті – велика робота, адже досить складно у обмежених за часом умовах вивчити чоловіків, дати можливість кожному розкритися.

– Ми звикли зустрічатися і будувати стосунки поступово, а там все по-іншому. Ми обмежені за часом, і не з кожним чоловіком є можливість поспілкуватися вдосталь, – доповнює Холостячка.

Проект вже встиг здивувати Ксенію Мішину. Сюрпризи розпочалися з перших днів, коли прийшов знайомий для неї чоловік і зробив вигляд, що вони раніше не зустрічалися.

Також зірку здивували і побачення.

– Я стану найбагатшою на побачення жінкою України, тому що таких класних, цікавих і креативних побачень у моєму житті ще не було. Чоловіки намагаються здивувати мене, – продовжує вона.

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Я нічого не знаю про чоловіків. Холостячка про учасників проекту

На проект прийшли абсолютно різні чоловіки, і спілкування з кожним дуже цікаве, каже Мішина.

– Я спілкуюся з кожним чоловіком і розумію, наскільки вони всі різні і по-різному розкриваються. І це дуже цікаво. Психотипи людей, психотипи чоловіків, хто як до мене ставиться, хто як себе подає, хто як хоче мене здивувати, – пояснює Ксенія Мішина.

Попри свій досвід у стосунках, лише на проекті актриса зрозуміла, що нічого не знає про чоловіків.

– Я кожному по-особливому подобаюся, кожен по-особливому мене бачить. Взаємодія та спілкування відбуваються по-різному. І це дуже цікаво. З кожним новим днем ​​я починаю розуміти, що я нічого не знаю про чоловіків, – коментує зірка.

За словами Мішиної, у чоловіках для неї головне інтелект, однак через обмеженість у часі їй довелося орієнтуватися на зовнішність.

– Перше – це візуал. Чоловіки виходили з авто, підходили до мене, два-три слова, – продовжує актриса.

Водночас у неї немає ідеалу, і вона готова надати шанс кожному.

– У мене немає ідеалу. Усі чоловіки, які були у моєму житті, різні. Чоловікам дуже важко. Вони за своєю природою більше приховують свої почуття, ніж жінки. А тут їм доводиться виносити їх на загал. Мені хочеться всіх підтримати, – підсумовує вона.

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Міра у всьому. Мішина про свій графік

Нині участь у проекті забирає у Ксенії Мішиної багато часу, але, попри це, вона стежить за своїм здоров’ям.

– Завжди все має бути в міру. Якщо чомусь жертвувати себе, то це може погано вплинути на моє фізичне і психологічне здоров’я, – каже Ксенія Мішина.

Також зірка поділилася своєю дієтою. За її словами, під час роботи важко дотримуватися правильного харчування, однак вона намагається стежити за цим.

– Я намагаюся харчуватися правильно, фільтрувати їжу і насичувати свій організм правильними продуктами, – пояснює Холостячка.

Проект Холостячка

У серпні стало відомо про старт роботи над найромантичнішим реаліті країни Холостячка.

Учасницею проекту стала зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина.

Актриса вже ділилася своїми враженнями від проекту і розповідала про те, як проходять перші вечірки.

Фото: СТБ