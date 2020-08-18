Співачка з Білорусі Б’янка представила трек під назвою Біла Русь. Пісня присвячена ситуації на її батьківщині, яка склалася після президентських виборів. Йдеться про протести, силові затримання і страйки на підприємствах.

Трек вона записала у дуеті з Максом Лоренсом.

Читайте: Сергій Міхалок відреагував на протести в Білорусі

– Біла Русь, моя Біла Русь; Я за тебе сьогодні так сильно боюся; Моя мама там, мій брат, друзі; Я так хочу допомогти! Почуйте мене! – співає Б’янка.

На обкладинці треку зображені Б’янка, Макс Лоренс та голуб (символ миру. – Ред.).

Макс Корж презентував трек Времена

За два дні до виборів у Білорусі Макс Корж випустив пісню Времена. Це третій трек артиста в 2020 році. Раніше вийшли пісні Разнесем і Малолеткой.

Шанувальники одразу помітили політичний підтекст у пісні.

Фото: biankarnb