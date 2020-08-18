Волинському 12-річному школяру Максиму Ткачуку відмовили у реєстрації на нацвідбір у дитячому Євробаченні 2020, оскільки він брав участь у конкурсі Stars of the Albion в Лондоні.

Співорганізатором конкурсу була контора Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне, яка є органом виконавчої влади РФ.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що хлопчик переміг у конкурсі, але його бабуся не повідомила про це, коли подавала документи на нацвідбір у дитячому Євробаченні.

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Він пояснив, що правила відбору були порушені, оскільки учасник повинен гарантувати, що не виступав на будь-яких публічних і приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15 березня 2014 року та не планує відповідних виступів як у період до і під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу Міжнародного конкурсу.

Дитяче Євробачення 2020

В Україні 5 серпня почали приймати заявки на участь у нацвідборі на дитяче Євробачення 2020.

Однак правила відбору дещо змінилися. Тепер діти можуть виступати як із власною піснею, так із кавером. Відбір та голосування пройдуть в онлайн-режимі.