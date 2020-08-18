З квітами посеред поля: оголена Настя Каменських вразила новим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) потішила своїх шанувальників новим відвертим фото в Instagram.

На світлині Настя позує зі спини повністю оголеною, а навколо неї – пшеничне поле. У руках співачка тримає букет польових квітів.

У пості Настя Каменських написала великий текст, в якому поділилася своїм натхненням під час усамітнення на природі.

– Тільки я і природа, і ніщо – ні одяг, ні думки, ні навколишні люди не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря та рослин.

Вона додала, що дуже цінує моменти, коли можна відпочити і просто насолодитися літом.

Всього за годину фото Насті Каменських набрало 160 тис. лайків.

Як змінювалася Настя Каменських

33-річна співачка Настя Каменських пройшла шлях від володарки пишних форм до фітоняшки за час своєї співочої кар’єри.

Незважаючи на перемогу у номінації Найкрасивіша жінка України 2009 за версією журналу Viva, вже за декілька років Каменських набрала вагу, про що говорили невдало обрані сукні і невигідні ракурси.

Однак з часом Настя почала приділяти значну увагу спорту, позбулася зайвих позначок на вагах і навіть завела спортивний блог, де дає практичні поради, як тримати себе у формі.