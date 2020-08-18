З квітами посеред поля: оголена Настя Каменських вразила новим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) потішила своїх шанувальників новим відвертим фото в Instagram.
На світлині Настя позує зі спини повністю оголеною, а навколо неї – пшеничне поле. У руках співачка тримає букет польових квітів.
У пості Настя Каменських написала великий текст, в якому поділилася своїм натхненням під час усамітнення на природі.
– Тільки я і природа, і ніщо – ні одяг, ні думки, ні навколишні люди не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря та рослин.
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Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой ???? Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция – каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас ???? Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений ⠀ Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом ???? Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает. ⠀ Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать ???? ⠀ Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение ⠀ #feelthenature #meadow #naturelover
Вона додала, що дуже цінує моменти, коли можна відпочити і просто насолодитися літом.
Всього за годину фото Насті Каменських набрало 160 тис. лайків.
Як змінювалася Настя Каменських
33-річна співачка Настя Каменських пройшла шлях від володарки пишних форм до фітоняшки за час своєї співочої кар’єри.
Незважаючи на перемогу у номінації Найкрасивіша жінка України 2009 за версією журналу Viva, вже за декілька років Каменських набрала вагу, про що говорили невдало обрані сукні і невигідні ракурси.
Однак з часом Настя почала приділяти значну увагу спорту, позбулася зайвих позначок на вагах і навіть завела спортивний блог, де дає практичні поради, як тримати себе у формі.