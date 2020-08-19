Бен Кросс помер від ускладнень після хвороби

Відомий британський актор Бен Кросс помер на 73-му році життя.

Причиною його смерті стали ускладнення внаслідок важкої хвороби, інформацію підтвердила родина актора.

– Я щиро розчулена, але вимушена поділитися, що мій батько помер кілька годин тому, – написала у соцмережах донька актора Лорен.

Найвідоміші ролі Кросса – Гарольд Абрахамс у Вогняних колісницях (1981) та Сарек у Зоряному шляху (2009).

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У 2006 актор знявся у фільмі Нюрнберг: нацисти на суді, де зіграв Рудольфа Гесса.

Представники актора зазначили, що він саме закінчив зйомки у фільмі Останній лист від твого коханого, який повинен вийти до кінця 2020 року.

Смерть Джона Саксона

26 липня американський актор Джон Саксон помер внаслідок ускладнень, викликаних затяжною пневмонією.

Йому було 83 роки: про велику втрату повідомив британський кінорежисер Едгар Райт.

Найвідоміша роль Саксона – лейтенант Томпсон у культовій трилогії Жах на вулиці В’язів.