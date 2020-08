Біллі Айліш виступила з критикою Трампа і заспівала на з’їзді демократів

18-річна співачка Біллі Айліш виконала нову пісню на національному з’їзді Демократичної партії.

Перед цим вона виголосила сильну промову з критикою президента США Дональда Трампа.

Співачка підтримала кандидата в президенти від демократів Джо Байдена і закликала американців йти на вибори.

I’ll just say what @billieeilish said: vote like your life depends on it. #DemConvention pic.twitter.com/5ewebNvQGg

— Joe Biden (@JoeBiden) August 20, 2020