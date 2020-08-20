Біллі Айліш виступила з критикою Трампа і заспівала на з’їзді демократів

18-річна співачка Біллі Айліш виконала нову пісню на національному з’їзді Демократичної партії.

Перед цим вона виголосила сильну промову з критикою президента США Дональда Трампа.

Співачка підтримала кандидата в президенти від демократів Джо Байдена і закликала американців йти на вибори.

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– Вам не потрібно, щоб я говорила вам, що все в порядку — Дональд Трамп руйнує нашу країну і все, що нам дорого. Нам потрібні лідери, які будуть вирішувати такі проблеми, як зміна клімату та коронавірус, а не заперечувати їх. Лідери, які будуть боротися з системним расизмом і нерівністю, – сказала вона.

I’ll just say what @billieeilish said: vote like your life depends on it. #DemConvention pic.twitter.com/5ewebNvQGg — Joe Biden (@JoeBiden) August 20, 2020





My Future: Біллі Айліш

31 липня Біллі Айліш представила новий трек і кліп на пісню My Future. Вона співає про своє минуле і як воно вплинуло на її творчість.

Суть пісні полягає в тому, щоб навчитися любити себе і відкинути всі думки з минулого і побачити майбутнє.