Український співак Михайло Хома (DZIDZIO) виконав державний Гімн України з Молодіжним симфонічним оркестром

– Для мене велика честь виконувати гімн України! У Це я вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні! – сказав він.

Диригентом виступила Оксана Линів.

Читайте: Читайте між рядків: DZIDZIO та Оля Цибульська презентували кліп на пісню Киця

DZIDZIO неодноразово виконував гімн України в різних інтерпретаціях. Вперше перед широкою публікою він заспівав його в жовтні 2019 року на стадіоні Металіст у Харкові перед матчем Україна-Литва.

У квітні співак разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригента Оксани Линів записав Духовний гімн України Боже великий, єдиний, нам Україну бережи.