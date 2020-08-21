Український співак Михайло Хома (DZIDZIO) виконав державний Гімн України з Молодіжним симфонічним оркестром
– Для мене велика честь виконувати гімн України! У Це я вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні! – сказав він.
Диригентом виступила Оксана Линів.
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DZIDZIO неодноразово виконував гімн України в різних інтерпретаціях. Вперше перед широкою публікою він заспівав його в жовтні 2019 року на стадіоні Металіст у Харкові перед матчем Україна-Литва.
У квітні співак разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригента Оксани Линів записав Духовний гімн України Боже великий, єдиний, нам Україну бережи.