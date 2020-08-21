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Save the Day: Мерайя Кері презентувала нову пісню

Американська співачка Мерайя Кері представила нову пісню Save the Day.

Save the Day спродюсована давнім колегою співачки Джермейном Дюпрі.

Трек увійшов до нового альбому The Rarities, який повинен вийти 2 жовтня. Він буде включати в себе улюблені пісні співачки з її сховища, яке назбиралося за 30-річну кар’єру.

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– В основному, я знайшла речі в своєму сховищі, над якими я або давно почала працювати і ніколи не випускала, або я хотіла закінчити мікшування, або зробити щось ще. Але це пісні, які раніше не були випущені, – сказала вона.

Альбом тісно пов’язаний з її мемуарами Сенс життя Мерайї Кері, які чекають виходу 29 вересня на лейблі Andy Cohen Books.

Мерайя Кері – All I Want For Christmas Is You

У грудні Мерайя Кері освіжила свою пісню All I Want For Christmas Is You новим відео і відзначила 25-річчя виходу пісні.

20 грудня 1994 вийшов її альбом з легендарним треком.

Джерело: Rolling Stone

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