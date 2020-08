Американська співачка Мерайя Кері представила нову пісню Save the Day.

Save the Day спродюсована давнім колегою співачки Джермейном Дюпрі.

Трек увійшов до нового альбому The Rarities, який повинен вийти 2 жовтня. Він буде включати в себе улюблені пісні співачки з її сховища, яке назбиралося за 30-річну кар’єру.

Читайте: BottleCapChallenge: Мерая Кері відкрила пляшку голосом

– В основному, я знайшла речі в своєму сховищі, над якими я або давно почала працювати і ніколи не випускала, або я хотіла закінчити мікшування, або зробити щось ще. Але це пісні, які раніше не були випущені, – сказала вона.

Альбом тісно пов’язаний з її мемуарами Сенс життя Мерайї Кері, які чекають виходу 29 вересня на лейблі Andy Cohen Books.

Мерайя Кері – All I Want For Christmas Is You

У грудні Мерайя Кері освіжила свою пісню All I Want For Christmas Is You новим відео і відзначила 25-річчя виходу пісні.

20 грудня 1994 вийшов її альбом з легендарним треком.

Джерело: Rolling Stone