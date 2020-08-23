Ольга Фреймут захворіла на коронавірус

В української телеведучої Ольги Фреймут підтвердили коронавірус. Про це вона повідомила в Instagram.

Коли і де захворіла не знає, але про свій діагноз одразу попередила усіх контактних осіб і зупинила всі проекти та роботу.

Наразі Ольга Фреймут перебуває вдома на самоізоляції і запевняє, що почувається вже краще. Телеведуча також подякувала всім за теплі слова підтримки.

Коронавірус у Тимошенко

Сьогодні коронавірус виявили в Юлії Тимошенко – народного депутата і лідера парламентської фракції Батьківщина.

У неї підвищена температура, політик перебуває у важкому стані.

Також коронавірус підтвердився у її доньки Євгенії та зятя Артура Чечоткіна, але про їхній стан здоров’я нічого не відомо.

Фото: freimutolia