Ольга Фреймут захворіла на коронавірус

В української телеведучої Ольги Фреймут підтвердили коронавірус. Про це вона повідомила в Instagram.
Коли і де захворіла не знає, але про свій діагноз одразу попередила усіх контактних осіб і зупинила всі проекти та роботу.
Наразі Ольга Фреймут перебуває вдома на самоізоляції і запевняє, що почувається вже краще. Телеведуча також подякувала всім за теплі слова підтримки.
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Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на Covid-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проекти та роботу наразі зупинила. Дякую всім за теплі слова підтримки. Нехай береже Вас і Ваші родини Господь. Друзі, звертаюсь до вас з проханням – не ігноруйте рекомендації МОЗ, носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус – це не жарти, він поряд. Будьте здоровими. Бережіть себе та своїх рідних.
Коронавірус у Тимошенко
Сьогодні коронавірус виявили в Юлії Тимошенко – народного депутата і лідера парламентської фракції Батьківщина.
У неї підвищена температура, політик перебуває у важкому стані.
Також коронавірус підтвердився у її доньки Євгенії та зятя Артура Чечоткіна, але про їхній стан здоров’я нічого не відомо.
Фото: freimutolia