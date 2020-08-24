Менеджер Океану Ельзи Вікторія Хоменко і продюсер Бумбоксу Олексій Согомонов заявили в соцмережі, що вони не давали дозвіл на використання композицій у пісенній історії України з 42 фрагментів хітів до Дня Незалежності, яку виконали зірки на Михайлівській площі.

Більш того, за їхніми словами, до правовласників навіть ніхто не звертався.

– Незалежність – це свобода, повага і до себе, і до інших, зокрема й до прав. Здається так банально і ясно? Не всім. З питань використання пісні Океану Ельзи сьогодні вранці – ні, не давали дозвіл! Більш того, навіть не зверталися, – зазначила Хоменко.

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А лідер Тартака Олександр Положинський, якого сьогодні нагородили орденом За заслуги ІІІ ступеня, не знає, як тепер реагувати на нагороду.

– Всі свої важливі нагороди я вже отримав, а це – наче якесь знущання. Ще й пісню взяли в якесь попурі, мене не спитавши, – зазначив співак.

На Михайлівській площі 24 серпня українські зірки влаштували 15-хвилинне яскраве шоу до Дня Незалежності, представивши пісенну історію країни. Вони виконали 42 фрагменти відомих хітів – від класичних до найсучасніших.

Виступили Дмитро Монатік, Олег Винник, Джамала, Потап, Ірина Білик і багато інших, а під кінець Ніна Матвієнко заспівала Червону руту.