Незабутнє, яскраве шоу влаштували зірки на Михайлівські площі у Києві до Дня Незалежності.

Вони представили пісенну історію сучасної України із 42 фрагментів знакових композицій.

Найвідоміші хіти – від класичних до найсучасніших – прозвучали у виконанні Дмитра Монатіка, Олега Винника, Джамали, Потапа, Другої Ріки, Ірини Білик, Олександра Пономарьова, Ольги Полякової, Руслани, Тіни Кароль, Наталі Могилевської, Павла Зіброва, Вєрки Сердючки та багатьох інших.

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Завершилося 15-хвилинне шоу Червоною рутою у виконанні Ніни Матвієнко.

Святкування Дня Незалежності у Києві триває. Зокрема, від парку Шевченка біля метро Льва Толстого стартувала хода ветеранів.

З прапорами України та портретами загиблих на Донбасі вони йдуть до Майдані Незалежності.

Окремою колоною також йдуть ті, хто підтримують підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.