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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Її красу можливо осягнути лише серцем! Як зірки вітали Україну з Днем Незалежності

День Незалежності України відзначають щороку 24 серпня. До 29-ї річниці популярні українські артисти на Софійській площі в Києві виконали попурі з 42 найпопулярніших треків незалежної України.

Однак багато зірок також поділилися зворушливими привітаннями з Днем Незалежності в мережі.

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Факту ICTV найяскравіші привітання українських знаменитостей.

– Зі святом, Україно! Ти неповторна! Така красива, талановита, квітуча і така сильна! Я люблю тебе, моя Україно, – написала Настя Каменських.

 

– Сьогодні день народження нашої Батьківщини. Ми разом і продовжуємо будувати наше спільне завтра. Ми не зламалися і крізь всі перешкоди йдемо вперед. Ми любимо, творимо, перемагаємо і помиляємося, вчимося і вчимо. Ми як ніколи єдині в своїй любові до України і в цьому ми справжні. З Днем Незалежності, Україно. Все буде нормально. Все переживемо, – зазначив лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.

 

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З Днем Незалежності, любі!

Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)

 

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Насправді, це моє найулюбленіше свято! Вітаю всіх з Днем Незалежності!  Миру та любові всім нам!

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 

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З Днем Незалежності України 

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Пісенна історія України до Дня Незалежності

Незабутнє, яскраве шоу влаштували зірки на Михайлівські площі у Києві до Дня Незалежності.

Вони представили пісенну історію сучасної України із 42 фрагментів знакових композицій.

Попурі до Дня Незалежності від українських артистів – дивіться на Фактах ICTV.

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