День Незалежності України відзначають щороку 24 серпня. До 29-ї річниці популярні українські артисти на Софійській площі в Києві виконали попурі з 42 найпопулярніших треків незалежної України.
Однак багато зірок також поділилися зворушливими привітаннями з Днем Незалежності в мережі.
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Факту ICTV найяскравіші привітання українських знаменитостей.
– Зі святом, Україно! Ти неповторна! Така красива, талановита, квітуча і така сильна! Я люблю тебе, моя Україно, – написала Настя Каменських.
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З Днем Незалежності , люба Україно ! Многая і Благая Літа ! #білик #пономарьов #україна #деньнезалежності
– Сьогодні день народження нашої Батьківщини. Ми разом і продовжуємо будувати наше спільне завтра. Ми не зламалися і крізь всі перешкоди йдемо вперед. Ми любимо, творимо, перемагаємо і помиляємося, вчимося і вчимо. Ми як ніколи єдині в своїй любові до України і в цьому ми справжні. З Днем Незалежності, Україно. Все буде нормально. Все переживемо, – зазначив лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.
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Насправді, це моє найулюбленіше свято! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Миру та любові всім нам!
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Пісенна історія України до Дня Незалежності
Незабутнє, яскраве шоу влаштували зірки на Михайлівські площі у Києві до Дня Незалежності.
Вони представили пісенну історію сучасної України із 42 фрагментів знакових композицій.
Попурі до Дня Незалежності від українських артистів – дивіться на Фактах ICTV.