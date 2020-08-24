PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

З Наомі Кемпбелл і Блу Айві: Бейонсе випустила кліп на пісню Brown Skin Girl

Популярна співачка Бейонсе презентувала кліп на пісню Brown Skin Girl, який входить у третій візуальний альбом Black Is King.

Раніше відео було доступно на стрімінговом сервісі Disney +, а зараз кліп з’явився на YouTube.

У ролику знялися дочка Бейонсе Блу Айві, лауреат Оскара актриса Люпіта Ньоно, колишня колега співачки з гурту Destiny’s Child Келлі Роуленд і модель Наомі Кемпбелл.

Читайте: Save the Day: Мерайя Кері презентувала нову пісню

Блу Айві співає тільки останні рядки у пісні.

– У цьому відео для мене було дуже важливо відобразити абсолютно різні відтінки темної шкіри. Ми хотіли показати кожного героя у величному світлі, – розповіла Бейонсе в ефірі шоу Good Morning America.

Майлі Сайрус – Midnight Sky

Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.

Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка