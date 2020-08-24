Популярна співачка Бейонсе презентувала кліп на пісню Brown Skin Girl, який входить у третій візуальний альбом Black Is King.

Раніше відео було доступно на стрімінговом сервісі Disney +, а зараз кліп з’явився на YouTube.

У ролику знялися дочка Бейонсе Блу Айві, лауреат Оскара актриса Люпіта Ньоно, колишня колега співачки з гурту Destiny’s Child Келлі Роуленд і модель Наомі Кемпбелл.

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Блу Айві співає тільки останні рядки у пісні.

– У цьому відео для мене було дуже важливо відобразити абсолютно різні відтінки темної шкіри. Ми хотіли показати кожного героя у величному світлі, – розповіла Бейонсе в ефірі шоу Good Morning America.

Майлі Сайрус – Midnight Sky

Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.

Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.