Популярна співачка Бейонсе презентувала кліп на пісню Brown Skin Girl, який входить у третій візуальний альбом Black Is King.
Раніше відео було доступно на стрімінговом сервісі Disney +, а зараз кліп з’явився на YouTube.
У ролику знялися дочка Бейонсе Блу Айві, лауреат Оскара актриса Люпіта Ньоно, колишня колега співачки з гурту Destiny’s Child Келлі Роуленд і модель Наомі Кемпбелл.
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Блу Айві співає тільки останні рядки у пісні.
– У цьому відео для мене було дуже важливо відобразити абсолютно різні відтінки темної шкіри. Ми хотіли показати кожного героя у величному світлі, – розповіла Бейонсе в ефірі шоу Good Morning America.
Майлі Сайрус – Midnight Sky
Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.
Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.