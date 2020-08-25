BTS – Dynamite: встановлено світовий рекорд на Youtube

Популярний бойзбенд BTS встановив світовий рекорд на YouTube – новий кліп на пісню Dynamite всього за добу зібрав понад 100 млн переглядів.

Зазначається, що це перша англомовна композиція південнокорейського гурту за сім років їхньої творчості.

– Пандемія коронавірусу завдала людям чимало шкоди, тому ми вирішили поділитися світлою енергетикою з нашими шанувальниками, – розповіли хлопці.

Читайте: З Наомі Кемпбелл і Блу Айві: Бейонсе випустила кліп на пісню Brown Skin Girl

Ще один YouTube-рекорд кліпу Dynamite – прем’єру відео одночасно переглянули понад 3 млн користувачів. Зараз відео перебуває на третьому місці у вкладці Тренди.

Вперше виконати нову пісню вживу гурт BTS зможе 30 серпня, під час американської премії MTV Music Awards.

Новий кліп Біллі Айліш

31 липня відбулася прем’єра кліпу Біллі Айліш My Future, що став першою оригінальною роботою співачки у 2020 році.

Відеокліп повністю стилізовано під мультфільм: у притаманній Біллі загадковій манері вона розповіла, яким бачить своє майбутнє завдяки переосмисленню минулого.

Кліп My Future на платформі YouTube переглянули уже майже 50 млн користувачів.