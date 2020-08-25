Время и Стекло версія 2.0? Надя Дорофеєва натякнула на новий склад

Солістка гурту Вряму и Стекло Надя Дорофеєва натякнула, що у колективу може з’явитися новий склад.

Про це вона заявила на шоу Потапа та Позитива 2POPODCAST на YouTube.

– Біда, якщо пісні гурту Время и Стекло помруть разом з відходом Наді і Позитиву. Тому що їх так люблять всі! І, мені здається, з продюсерської точки зору, було б дуже нерозумно закрити колектив. Було б класно, якби її продовжили. Якщо прийдуть нові учасники, наше завдання – допомогти аудиторії їх сприймати, – зазначила Дорофеєва.

Читайте: Last Dance: Время и Стекло випустили прощальну пісню

Зі свого боку, Позитив, зазначив, що це буде особливе оновлення гурту.

Як продюсер гурту Потап не дав ствердної відповіді щодо оновлення складу гурту.

Обережно! Ненормативна лексика (18+)

Гурт Время и Стекло оголосив про розпад