Супермодель Ірина Шейк (справжнє прізвище – Шейхлісламова) – одна із найвідоміших російських моделей світу.

Свою кар’єру Ірина Шейк розпочала студенткою Челябінського економічного коледжу, а зараз має багатомільйонні контракти з впливовими будинками моди, знімається у кліпах Каньє Веста та часто з’являється на обложці Vogue.

Рік тому Ірина Шейк оголосила про розрив стосунків зі своїм чоловіком Бредлі Купером, однак це не завадило їй продовжити кар’єру однієї із найбільш оплачуваних моделей світу.

Факти ICTV публікують п’ять найзвабливіших пляжних світлин Ірини Шейк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 7 Лют 2017 р. о 7:21 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 2 Січ 2020 р. о 4:00 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 1 Січ 2020 р. о 2:11 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 14 Січ 2017 р. о 11:09 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Лип 2018 р. о 6:31 PDT

Модель Playboy придбала футбольний клуб

Чилійська модель відомого чоловічого журналу Playboy Даніелла Чавес стала власницею футбольного клубу.

Тепер їй належить аматорський футбольний клуб Ранкагуа Сур з рідного міста Ранкагуа.

У 2015 році модель Даніелла Чавес заявила, що мала інтимні стосунки з Криштіану Роналду, поки він зустрічався з моделлю Іриною Шейк.

Фото: irinashayk