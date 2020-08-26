Маколей Калкін святкує 40 років: біографія і цікаві факти

26 серпня американський актор Маколей Калкін святкує день народження – йому виповнилося 40 років.

Голлівудський актор став популярним в 10 років, зокрема завдяки фільму Сам удома.

Цей фільм для багатьох вже став традиційним під час новорічних свят.

Однак Маколей Калкін відомий не тільки завдяки ролі Кевіна. Біографію та цікаві факти про актора читайте в нашому матеріалі.

Біографія

Маколей Калкін народився в Нью-Йорку в родині акторів. У нього від природи був акторський талант, тому з чотирьох років Калкін вже грав у театрі.

Тоді ж він почав зніматися у рекламних роликах.

Пізніше Маколей зіграв головну роль у фільмі Дядечко Бак, де його партнером був Джон Кенді. На зйомках актор зустрів продюсера фільму Сам удома, який саме шукав виконавця головної ролі.

Однак уже в 1994 році актор отримав номінацію Найгірший актор за фільми Розквитатися з батьком і Багатенький Річі.

21 червня 1998 року Маколей одружився на актрисі Рейчел Майнер, проте через два роки пара розійшлася.

Також актор кілька років був у стосунках з актрисою Мілою Куніс – до 2011 року.

Маколея кілька разів заарештовували за зберігання і вживання наркотиків, але щоразу він обходився штрафом.

Цікаві факти про Маколея Калкіна:

Спочатку менеджером юного актора став його батько.

Калкін часто гостював у Майкла Джексона і виступав в судах на його захист.

Маколей хрестив доньку Майкла Джексона.

Маколей отримав декілька номінацій і нагород як найкраще відкриття.

Яскраві цитати актора

– У дитинстві у мене не було шансу побути дитиною. Я відправився на пенсію в 14 років.

Актор розповів, що незважаючи на поширену думку, він ніколи не лікувався від наркозалежності.

– Коли я веду себе як звичайна людина, люди думають, що я божевільний.

Маколей часто чує про себе багато брехні, зокрема, що він помер від передозування.

– Для більшості людей я все ще дитина. Це і благословення, і прокляття одночасно.

Стосовно своєї кар’єри актор говорив, що він незатребуваний зараз.

– Я найбільш незатребуваний актор з усіх, кого я знаю. – У мене була вся слава, яку тільки можна побажати, але я втік від неї і не шкодую про це.

Новий Сам удома

Американські блогери презентували свою версію культового фільму Сам удома, де за допомогою комп’ютерної програми змінили обличчя Кевіна. Тепер головним героєм кінострічки став Сильвестр Сталлоне.

Творці ролика відібрали і змонтували найяскравіші сцени фільму 90-х.