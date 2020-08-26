The Last Mercenary: як проходять зйомки фільму від Netflix (ФОТО)

У мережі з’явилися фото, на яких зображений знімальний процес фільму The Last Mercenary.
Фото опублікував киянин Максим Кобець.
Деякі сцени знімали серед житлових будинків у Бортничах. За словами чоловіка, на час знімань всі входи і виходи з його двору перекрила муніципальна охорона.
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На знімках також фігурує Жан-Клод Ван Дам.
– Сьогодні мої робочі будні супроводжують крики Action та гудіння знімального стафу. Виходжу на балкон, придивляюсь, аж тут бачу, що то Ван Дам, – написав Кобець.
The Last Mercenary від Netflix
У липні стало відомо, що в Україні Netflix знімає свій перший фільм під назвою The Last Mercenary.
Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні. Левова частина знімання відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.
За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов.
Джерело: Максим Кобец