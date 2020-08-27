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Факти / Шоу-бізнес

Blow Your Mind: Тіна Кароль записала пісню з Snoop Dogg, Luca Dayz і LOE

Українська співачка Тіна Кароль записала спільну композицію Blow Your Mind з американськими виконавцями репером Snoop Dogg, R & B-співаком Luca Dayz і групою LOE.

За словами одного зі співавторів хіта, пісня Blow Your Mind – це результат трирічної роботи.

– 3 роки минуло відтоді, як ми почали цей проект. Велике спасибі всім, хто підтримав в реалізації: артистам, моїй команді, авторам пісень, продюсерам, інженерам, експертам, менеджерам і т.д, і звичайно ж, спасибі фанатам, – написав в Instagram Luca Dayz.

Прем’єра запланована на 28 серпня на Apple Music, проте пісню Blow Your Mind можна послухати вже зараз на платформі Soundcloud.

До речі, українська співачка Тіна Кароль і декілька російських виконавців відмовилися від виступів в день тиші напередодні президентських виборів в Білорусі, 8 серпня.

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