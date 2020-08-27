14 вересня о 20.15 на СТБ стартує показ історичного серіалу І будуть люди, знятого студією FILM.UA на замовлення Міністерства культури і інформаційної політики України за мотивами епохального роману Анатолія Дімарова.

27 серпня творці саги презентували офіційний постер і трейлер проекту, а також запустили промосайт, на якому зібрана вся інформація про проект.

Вони обіцяють випустити ще чотири відеоролика, які познайомлять глядачів з головними героями, сюжетними лініями і поворотними подіями серіалу.

– Глядачеві може здатися, що ролики розповідають історії українців у ХХ столітті, але це не так. Ці ролики про нас з вами сьогоднішніх, про те, що ми досі стикаємося з тими ж проблемами, переживаннями і драмами, що і наші прабабусі, і прадідусі, – розповів керівник відділу ефірного промо телеканалу СТБ Лідія Паньків.

Це епічна драма, в основі якої – людські долі на тлі історичних подій в Україні початку ХХ століття: Перша світова, розкуркулення, революція, голодомор.

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У серіалі 12 епізодів, які детально познайомлять з 12 основними героями та їхніми долями. Дивіться історичну сагу з понеділка до четверга.

– І будуть люди – це сімейна сага, в якій кожен зможе знайти близьку собі історію і впізнати у героях своїх рідних, – зазначив креативний продюсер проекту Олеся Лук’яненко.











І будуть люди: на СТБ 14 вересня виходить новий історичний серіал / 3 фотографии

У ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський.

Режисер-постановник серіалу: Аркадій Непиталюк; продюсери: Сергій Демидов, Віктор Мирський, Людмила Семчук; креативний продюсер: Олеся Лук’яненко; автори сценарію: Тетяна Щегельська, Тарас Антипович, за романом Дімарова І будуть люди.

Спіймати Кайдаша

Восени на телеканалі СТБ відбудеться показ розширеної версії 12-серійного проекту Спіймати Кайдаша, знятого за мотивами повісті Івана Нечуй-Левицького.

Навесні він вийшов на екрани і відразу отримав перші місця за кількістю переглядів, вразивши українців своєю природністю.

Сюжет, герої і багато сцен взято з повісті, але події показано сучасні – з 2005-го до 2014 року.