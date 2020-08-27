У ЗМІ з’явилася інформація, що новою коханою Бреда Пітта стала німецька модель Ніколь Потуральскі. Саме з нею актор вирушив у Париж, а потім у Ле-Кастелле.

Очевидці, які бачили пару, зазначають, що поводилися вони точне не як друзі. Бред та Ніколь цілувалися, обнімалися і не могли натішитися спілкуванням.

– Бред був дуже уважними до своєї супутниці. Поруч знаходилися люди, але він, схоже, не боявся бути поміченим. Дівчина, яка була поруч, справжня красуня і до того ж набагато молодше його, – кажуть інсайдери.

До слова, багато хто вважає, що Ніколь дуже схожа на модель Ірину Шейк. Дехто закидає, що вона має спільні риси обличчя з екс-дружиною Пітта Анджеліною Джолі.

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Ніколь Потуральскі – модель і уже встигла з’явитися на кількох обкладинках відомих журналів. Дівчина знає п’ять мов, а раніше збиралася стати біологом.



















Ірина Шейк чи Анджеліна Джолі? У ЗМІ назвали ім’я нової коханої Бреда Пітта / 5 фотографий

Анджеліна Джолі vs Бред Пітт

Екс-подружжя Анджеліна Джолі та Бред Пітт разом відвідують сеанси сімейної терапії.

Головною причиною залишається болюче розлучення та право на опіку над шістьома дітьми.

56-річний Бред Пітт та 45-річна Анджеліна Джолі зустрічалися понад 10 років, а у шлюбі були майже два роки.

В екс-подружжя є шестеро дітей: Меддокс (18 років), Пакс (16 років), Захара (15 років), Шайло (14 років), Нокс та Вів’єн (12 років).