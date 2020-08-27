Голлівудська актриса українського походження Іванна Сахно відвідала Україну. Вона прилетіла з Нью-Йорка на кінофестиваль Молодість, де відбувся показ фільму українського режисера Станіслава Капралова Let it snow, у якому зірка зіграла головну роль.

Факти ICTV поспілкувалися з Іванною Сахно про те, як вона перехворіла на коронавірус, секрети успіху та життя у США.

Мій організм вимкнувся. Сахно про коронавірус

Актриса Іванна Сахно перехворіла на коронавірус. Вона інфікувалася під час роботи над однією із стрічок в Іспанії, дізналася про хворобу уже в Нью-Йорку.

– Ще в Іспанії у мене боліла спина. Потім почалися болі у грудній клітці, кашель, температура та слабкість. Після прильоту я багато спала. Мій організм просто вимкнувся, – розповідає Сахно про свої симптоми.

За її словами, хвороба давала про себе знати ще протягом двох місяців. Їй доводилося повертатися до госпіталю тричі. Нині актриса закликає усіх бути обережними, дбати про своє здоров’я та бути відповідальними.

– Це достатньо серйозна річ. Навіть якщо ти молода людина, у тебе не буде симптомів, але ти можеш переносити вірус та інфікувати інших. Тому треба носити маски, бо ти захищаєш світ від себе, – додає вона.

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Мікс праці та везіння. Актриса про свій успіх

Нині Іванна Сахно прибула на показ фільму українського режисера Станіслава Капралова Let it snow, де вона зіграла головну роль. За її словами, робота над ним була складною.

– Ми знімали в горах у Грузії. Фізичне навантаження було великим, бо там достатньо високо. Ми знімали по 17-18 годин. Іноді треба було і в снігу бути, і у холодну річку втрапляти, – ділиться враженнями Іванна Сахно.

Актриса ніколи не боялася важкої роботи. Це, на думку зірки, і привело її до успіху.

– Це праця, віра в себе, віра людей навколо тебе, пізнання себе і відкритість світу. Треба працювати і намагатися бути кращим. Везіння – це частина праці. Якщо у тебе є певний момент, і ти до нього не готовий, з цього нічого не вийде. У кожній сфері має бути мікс праці над собою, везіння і постійного стукання у двері, – додає вона.

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Сахно про Україну та українців у США

За словами Сахно, про Україну у США знають, місцеві мешканці цікавляться новинами країни, однак недостатньо.

– Про Україну у США знають. Новини є, але, на мою думку, їх недостатньо. Я намагаюся всім більше розповідати про Україну, – говорить актриса.

Спілкувалася Сахно і з голлівудськими зірками українського походження, зокрема з Мілою Куніс.

– З Мілою Куніс у мене була можливість працювати над фільмом. З нею достатньо цікаво, вона справжня людина, яка любить пізнавати світ. Перше запитання, яке вона мені поставила, було про Україну, про моє дитинство у цій країні, – підсумовує Сахно.

Український фільм у Голлівуді

Американський дистриб’ютор Lionsgate придбав права на український фільм Let it Snow режисера Станіслава Капралова.

Головну роль у стрічці Let it Snow зіграла Іванна Сахно.

22 вересня фільм вийде у прокат у VOD-форматі.

Журналістка Вікна СТБ Анастасія Галкіна