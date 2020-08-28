Міжнародний мистецький онлайн-фестиваль Intercity Live 4: Eurotrip відбудеться 29 та 30 серпня о 12.00 на YouTube-каналі Телебачення Торонто.

Два стріми у суботу та неділю триватимуть по 12 годин, упродовж яких виступатимуть близько півсотні артистів з України та Європи.

Стрім відбудеться з різних куточків Європи: з 15 міст України, а також Польщі, Франції, Німеччини, Латвії, Румунії, Литви та Швейцарії.

Артисти виступатимуть на березі озера в Тернополі, на київському пляжі, у великому концертному майданчику Парижу, у Барбакані Руської Брами в Кам’янці-Подільському та біля Палацу культури Погулянка у Львові.

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Серед хедлайнерів будуть епатажні Хамерман Знищує Віруси, учасники фіналу Нацвідбору Євробачення гурт TVORCHI, сайд-проект двох учасниць Dakh Daughters Ragapop, паризький колектив La Mathilde.

Крім того, будуть документальні фільми, анімація, створення муралу наживо та техно-аеробіка.

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