Аніматор Джо Рубі помер в Каліфорнії. Рубі помер від природних причин в минулу середу в Вестлейк-Віллідж. Йому було 87 років. Він відомий як творець персонажа Скубі-Ду.

Оригінальне шоу розповідало про пригоди корпорації Таємниця – команди з чотирьох підлітків Фред, Велма, Дафна, Шеггі і собаки Скубі-Ду, яка розкривала надприродні загадки по всій країні.

RIP to Joe Ruby, co-creator of Scooby-Doo. pic.twitter.com/pefkOp0RCh — Dion Powell, Jr. (@DionDrockjr) August 27, 2020

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Після того, як Скубі-Ду став хітом, Рубі був найнятий президентом CBS дитячих програм Фредом Сільверману для перегляду ранкового блоку мультиплікації каналу.

Смерть Джона Саксона

26 липня американський актор Джон Саксон помер внаслідок ускладнень, викликаних затяжною пневмонією.

Йому було 83 роки: про велику втрату повідомив британський кінорежисер Едгар Райт.

Найвідоміша роль Саксона – лейтенант Томпсон у культовій трилогії Жах на вулиці В’язів.