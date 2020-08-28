Популярний k-pop гурт Blackpink та американська співачка Селена Гомес презентували спільний кліп на пісню Ice Cream.
До слова, артистки жодного разу не зустрілися через карантин у світі. Кліп довелося знімати на різних континентах, тому на відео вони не перетинаються.
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– Ми всі великі прихильниці Селени Гомес. Ми так і не змогли зустрітися в реальному житті, але спілкувалися з нею багато разів і тому змогли відчути її шарм, чарівність. Селена сказала, що також є великою фанаткою Blackpink, що насправді нас ощасливило. Ми всі дуже задоволені результатом, – зазначили співачки з колективу Blackpink.
До слова, в образах артисток з Blackpink використовувалися капелюхи від українського дизайнера Руслана Багінського.
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Two RB baker boy caps appeared in Blackpink and Selena Gomez’s ‘Ice Cream’. Love you girls! @blackpinkofficial @selenagomez
Майлі Сайрус – Midnight Sky
Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.
Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.