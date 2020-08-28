Популярний k-pop гурт Blackpink та американська співачка Селена Гомес презентували спільний кліп на пісню Ice Cream.

До слова, артистки жодного разу не зустрілися через карантин у світі. Кліп довелося знімати на різних континентах, тому на відео вони не перетинаються.

Читайте: Південнокорейський гурт BTS встановив світовий YouTube-рекорд

– Ми всі великі прихильниці Селени Гомес. Ми так і не змогли зустрітися в реальному житті, але спілкувалися з нею багато разів і тому змогли відчути її шарм, чарівність. Селена сказала, що також є великою фанаткою Blackpink, що насправді нас ощасливило. Ми всі дуже задоволені результатом, – зазначили співачки з колективу Blackpink.

До слова, в образах артисток з Blackpink використовувалися капелюхи від українського дизайнера Руслана Багінського.

Майлі Сайрус – Midnight Sky

Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.

Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.