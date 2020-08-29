У ніч на 29 серпня з життя пішов голлівудський актор Чедвік Боузман. Він помер у віці 42 років від раку.
Факти ICTV підготували біографію Чедвіка Боузмана і топ-5 фільмів актора.
Біографія
Чедвік Боузман народився 29 листопада 1977 року у місті Андерсон (штат Південна Кароліна). Його батько був підприємцем, мати – медсестрою. Сім’я жила скромно, Чедвік був єдиною дитиною, з дитинства йому прищеплювали любов до церкви.
Навчався у середньостатистичній американській школі, захоплювався баскетболом.
Вищу освіту у галузі режисури здобув у Говардському університеті у Вашингтоні. Пізніше також закінчив Британсько-американську академію драми в Оксфорді та аспірантуру в Академії кіномистецтва Нью-Йорка.
Він мріяв стати сценаристом і режисером, довгий час писав сценарії для мильних опер, викладав драматичне мистецтво.
Першою роботою стала епізодична роль у серіалі Третя зміна у 2003 році.
Через п’ять років він переїхав до Лос-Анджелеса, де актора помітили і почали пропонувати ролі у знакових фільмах.
Чедвік Боузман грав у серіалах Лінкольн Хайтс, Невідомі особи, фільмах Експрес: Історія легенди спорту Ерні Девіса, Кульове поранення, День драфту, Джеймс Браун: Шлях нагору, Боги Єгипту, Послання Кінга.
У 2014 році актора затвердили на роль першого чорношкірого супергероя Чорної пантери в однойменному фільмі від Marvel.
Актор був дуже затребуваним і міг би знятися ще у низці фільмів, проте у 2016 році йому ставлять діагноз – третя стадія раку товстої кишки. Протягом чотирьох років Чедвік Боузман безуспішно боровся з хворобою, проте вона постійно прогресувала.
Він помер 28 серпня, за три місяці до свого 43-річчя.
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Топ-5 фільмів з Чедвіком Боузманом
- Чорна пантера (2018)
- Послання від Кінга (2016)
- 21 міст (2019)
- Джеймс Браун: Шлях нагору (2014)
- Маршалл (2017)
Смерть Чедвіка Боузмана
Про те, що Чедвік Боузман помер, стало відомо 29 серпня.
Про смерть актора повідомили на його офіційній сторінці в Instagram.
Він помер у себе на батьківщині, у США.