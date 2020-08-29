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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Не лише Чорна пантера: біографія і кращі фільми Чедвіка Боузмана

У ніч на 29 серпня з життя пішов голлівудський актор Чедвік Боузман. Він помер у віці 42 років від раку.

Факти ICTV підготували біографію Чедвіка Боузмана і топ-5 фільмів актора.

Біографія

Чедвик Боузман 1

Чедвік Боузман народився 29 листопада 1977 року у місті Андерсон (штат Південна Кароліна). Його батько був підприємцем, мати – медсестрою. Сім’я жила скромно, Чедвік був єдиною дитиною, з дитинства йому прищеплювали любов до церкви.

Навчався у середньостатистичній американській школі, захоплювався баскетболом.

Вищу освіту у галузі режисури здобув у Говардському університеті у Вашингтоні. Пізніше також закінчив Британсько-американську академію драми в Оксфорді та аспірантуру в Академії кіномистецтва Нью-Йорка.

Він мріяв стати сценаристом і режисером, довгий час писав сценарії для мильних опер, викладав драматичне мистецтво.

Першою роботою стала епізодична роль у серіалі Третя зміна у 2003 році.

Через п’ять років він переїхав до Лос-Анджелеса, де актора помітили і почали пропонувати ролі у знакових фільмах.

Чедвік Боузман грав у серіалах Лінкольн Хайтс, Невідомі особи, фільмах Експрес: Історія легенди спорту Ерні Девіса, Кульове поранення, День драфту, Джеймс Браун: Шлях нагору, Боги Єгипту, Послання Кінга.

У 2014 році актора затвердили на роль першого чорношкірого супергероя Чорної пантери в однойменному фільмі від Marvel.

Актор був дуже затребуваним і міг би знятися ще у низці фільмів, проте у 2016 році йому ставлять діагноз – третя стадія раку товстої кишки. Протягом чотирьох років Чедвік Боузман безуспішно боровся з хворобою, проте вона постійно прогресувала.

Він помер 28 серпня, за три місяці до свого 43-річчя.

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Топ-5 фільмів з Чедвіком Боузманом

  • Чорна пантера (2018)

  • Послання від Кінга (2016)

  • 21 міст (2019)

  • Джеймс Браун: Шлях нагору (2014)

  • Маршалл (2017)

Смерть Чедвіка Боузмана

Про те, що Чедвік Боузман помер, стало відомо 29 серпня.

Про смерть актора повідомили на його офіційній сторінці в Instagram.

Він помер у себе на батьківщині, у США.

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