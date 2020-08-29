Голлівудський актор, виконавець головної ролі у фільмі Чорна пантера від Marvel, Чедвік Боузман помер від раку.

Його не стало у ніч на суботу, 29 серпня, у США після тривалої боротьби з хворобою у віці 42 років.

– З величезною скорботою підтверджуємо смерть Чедвіка Боузмана, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці в Instagram знаменитості.

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У Чедвіка Боузмана діагностували третю стадію раку товстої кишки у 2016 році. З цього моменту актор постійно боровся з ним, але всі процедури і операції не мали результату.

Хвороба прогресувала до четвертої стадії, поки не забрала життя зірки.

Головна роль Чедвіка Боузмана

Чедвік Боузман запам’ятається глядачам роллю Чорної пантери у однойменному фільмі від Marvel.

Картину високо оцінили критики, вона отримали низку нагород.

Не остання заслуга у цьому і Чедвіка Боузмана, який вразив аудиторію акторською грою, цікавою зовнішністю і гарною фізичною формою.

Джерело: Chadwick Boseman