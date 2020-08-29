Голлівудський актор, виконавець головної ролі у фільмі Чорна пантера від Marvel, Чедвік Боузман помер від раку.
Його не стало у ніч на суботу, 29 серпня, у США після тривалої боротьби з хворобою у віці 42 років.
– З величезною скорботою підтверджуємо смерть Чедвіка Боузмана, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці в Instagram знаменитості.
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У Чедвіка Боузмана діагностували третю стадію раку товстої кишки у 2016 році. З цього моменту актор постійно боровся з ним, але всі процедури і операції не мали результату.
Хвороба прогресувала до четвертої стадії, поки не забрала життя зірки.
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It is with immeasurable grief that we confirm the passing of Chadwick Boseman. Chadwick was diagnosed with stage III colon cancer in 2016, and battled with it these last 4 years as it progressed to stage IV. A true fighter, Chadwick persevered through it all, and brought you many of the films you have come to love so much. From Marshall to Da 5 Bloods, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom and several more, all were filmed during and between countless surgeries and chemotherapy. It was the honor of his career to bring King T’Challa to life in Black Panther. He died in his home, with his wife and family by his side. The family thanks you for your love and prayers, and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. Photo Credit: @samjonespictures
Головна роль Чедвіка Боузмана
Чедвік Боузман запам’ятається глядачам роллю Чорної пантери у однойменному фільмі від Marvel.
Картину високо оцінили критики, вона отримали низку нагород.
Не остання заслуга у цьому і Чедвіка Боузмана, який вразив аудиторію акторською грою, цікавою зовнішністю і гарною фізичною формою.
Джерело: Chadwick Boseman