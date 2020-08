Зірку Гаррі Поттера зґвалтував тренер з тенісу, коли їй було 14 років

Британська актриса Джессі Кейв, яка грала Лаванду Браун у кількох фільмах про Гаррі Поттера, розповіла, що в 14 років її згвалтував тренер з тенісу.

– Я вважаю, що зґвалтування в 14 – це дуже погано. Коли це зробив твій тренер з тенісу, якому ти довіряєш, який користується своєю владою. Мене використовували, а він в результаті потрапив до в’язниці, – розповіла Джессі Кейв.

Вона додала, що це сильно на неї вплинуло, а на реабілітацію пішло багато часу.

– І мій сексуальний досвід, і розвиток сексуального життя – все пішло зовсім іншим шляхом. Я досі відчуваю наслідки того часу. Я це усвідомлюю лише 18 років по тому, – зазначила актриса.

Зґвалтування Дейзі Коулмен

5 серпня американська актриса Дейзі Коулмен наклала на себе руки у віці 23 років.

У 14 років Коулмен зґвалтував 17-річний футболіст середньої школи з політичними зв’язками, водночас як інший студент знімав відео.

Спочатку звинувачення були пред’явлені, але в підсумку зняті.

Джерело: We Can not Talk About That Right Now