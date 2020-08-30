Джолі відреагувала на повідомлення про роман Пітта з Потуральскі – ЗМІ

Амириканський таблоїд HollywoodLife опублікував нібито реакцію актриси Анджеліни Джолі на новий роман її екс-чоловіка Бреда Пітта з німецькою моделлю Ніколь Потуральскі.

За словами інсайдера, який передав слова Джолі журналістам, актриса буде цікавитися особистим життям Пітта, якщо це може стосуватися їхніх дітей.

– Анджеліні цікаво, з ким Бред зустрічається, якщо це вплине на їхніх дітей. Але крім цього, їй не цікаво знати про його любовне життя, – розповіло джерело таблоїду.

Інсайдер додав, що у Джолі більше не має жодних романтичних почуттів до Пітта.

– Отже, на цьому рівні – це не проблема, – передало слова актриси джерело.

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ЗМІ назвали ім’я нової коханої Бреда Пітта

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що 56-річного Пітта бачили за поцілунком із 27-річною моделлю Потуральскі перед тим, як закохані сіли у приватний літак. Пара нібито виглядала, як “закохані підлітки”.

Джерело: HollywoodLife