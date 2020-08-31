Netflix відкриває безкоштовний доступ до деяких фільмів в Україні (СПИСОК)

Популярний медійний сервіс Netflix відкриє доступ без оформлення підписки до деяких серіалів та фільмів на території України.
Така пропозиція буде доступна у всіх країнах, де працює платформа.
У представництві Netflix такий крок пояснили пошуком нових маркетингові пропозиції, щоб залучити якомога більше нових підписників.
До безкоштовного перегляду доступні:
- Дуже дивні справи (1 епізод 1 сезону);
- Загадкове вбивство;
- Еліта (1 епізод 1 сезону);
- Бос-молокосос: знову в справі;
- Пташиний короб;
- Коли вони нас побачать (1 епізод 1 сезону);
- Любов сліпа (1 епізод 1 сезону);
- Два папи;
- Наша планета (1 епізод 1 сезону);
- Грейс і Френкі (1 епізод 1 сезон).
Зазначається, що перегляд без оформлення підписки доступний лише у мобільних браузерах на Android, а також на Windows або Mac.
Що подивитися на Netflix восени
Щороку платформа Netflix витрачає майже $10 млрд на виробництво свого контенту – фільмів та серіалів.
Восени хочеться переглянути щось новеньке, особливо під час карантину: окрім новинок, багато глядачів люблять переглядати старі, але рейтингові стрічки.
У добірці найкращих серіалів Netflix від Фактів ICTV представлено захопливі трилери, комедії та наукову фантастику.