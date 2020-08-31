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Netflix відкриває безкоштовний доступ до деяких фільмів в Україні (СПИСОК)

Популярний медійний сервіс Netflix відкриє доступ без оформлення підписки до деяких серіалів та фільмів на території України.

Така пропозиція буде доступна у всіх країнах, де працює платформа.

У представництві Netflix такий крок пояснили пошуком нових маркетингові пропозиції, щоб залучити якомога більше нових підписників.

Netflix

До безкоштовного перегляду доступні:

  • Дуже дивні справи (1 епізод 1 сезону);
  • Загадкове вбивство;
  • Еліта (1 епізод 1 сезону);
  • Бос-молокосос: знову в справі;
  • Пташиний короб;
  • Коли вони нас побачать (1 епізод 1 сезону);
  • Любов сліпа (1 епізод 1 сезону);
  • Два папи;
  • Наша планета (1 епізод 1 сезону);
  • Грейс і Френкі (1 епізод 1 сезон).

Зазначається, що перегляд без оформлення підписки доступний лише у мобільних браузерах на Android, а також на Windows або Mac.

Що подивитися на Netflix восени

Щороку платформа Netflix витрачає майже $10 млрд на виробництво свого контенту – фільмів та серіалів.

Восени хочеться переглянути щось новеньке, особливо під час карантину: окрім новинок, багато глядачів люблять переглядати старі, але рейтингові стрічки.

У добірці найкращих серіалів Netflix від Фактів ICTV представлено захопливі трилери, комедії та наукову фантастику.

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