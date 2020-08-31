У США пройшла премія MTV Video Music Awards 2020 у карантинному режимі.

Переможцем у головній номінації Відео року став The Weeknd з кліпом на пісню Binding Lights. Під час вручення артист зазначив, що йому складно святкувати, і попросив справедливості для Джейкоба Блейка і Бріоні Тейлор, пораненого поліцією афроамериканця і застрелену під час обшуку її будинку правоохоронцями афроамериканку.

Найбільше статуеток забрала Lady Gaga і її колега у дуеті Аріана Гранде.

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До слова, пандемія коронавірусу продиктувала і тут свої правила. Так, на MTV Video Music Awards з’явилася нова номінація – Найкраще музичне відео, зроблене вдома.

Церемонія оголошення та нагородження переможців щорічної премії MTV Video Music Awards проходила в Нью-Йорку без глядачів та з обмеженнями через Сovid-19.

Відео року – The Weeknd – Blinding Lights

Найкраще R & B-відео – The Weeknd – Blinding Lights

Артист року – Lady Gaga

Пісня року – Lady Gaga і Ariana Grande – Rain on Me

Найкраща колаборація – Lady Gaga і Ariana Grande – Rain on Me

Найкращий новий артист – Doja Cat

Найкраще поп-відео – BTS – On

Найкраще K-Pop відео – BTS – On

Найкраще хіп-хоп відео – Megan Thee Stallion – Savage

Найкраще рок відео – Coldplay – Orphans

Найкраще альтернативне відео – Machine Gun Kelly – Bloody Valentine

Найкраще латиноамериканське відео – Maluma ft. J Balvin – Qué Pena

Найкраще відео, зняте вдома – Ariana Grande і Justin Bieber – Stuck with U

Майлі Сайрус – Midnight Sky

Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.

Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.