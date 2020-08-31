У США пройшла премія MTV Video Music Awards 2020 у карантинному режимі.
Переможцем у головній номінації Відео року став The Weeknd з кліпом на пісню Binding Lights. Під час вручення артист зазначив, що йому складно святкувати, і попросив справедливості для Джейкоба Блейка і Бріоні Тейлор, пораненого поліцією афроамериканця і застрелену під час обшуку її будинку правоохоронцями афроамериканку.
Найбільше статуеток забрала Lady Gaga і її колега у дуеті Аріана Гранде.
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До слова, пандемія коронавірусу продиктувала і тут свої правила. Так, на MTV Video Music Awards з’явилася нова номінація – Найкраще музичне відео, зроблене вдома.
Церемонія оголошення та нагородження переможців щорічної премії MTV Video Music Awards проходила в Нью-Йорку без глядачів та з обмеженнями через Сovid-19.
Відео року – The Weeknd – Blinding Lights
Найкраще R & B-відео – The Weeknd – Blinding Lights
Артист року – Lady Gaga
Пісня року – Lady Gaga і Ariana Grande – Rain on Me
Найкраща колаборація – Lady Gaga і Ariana Grande – Rain on Me
Найкращий новий артист – Doja Cat
Найкраще поп-відео – BTS – On
Найкраще K-Pop відео – BTS – On
Найкраще хіп-хоп відео – Megan Thee Stallion – Savage
Найкраще рок відео – Coldplay – Orphans
Найкраще альтернативне відео – Machine Gun Kelly – Bloody Valentine
Найкраще латиноамериканське відео – Maluma ft. J Balvin – Qué Pena
Найкраще відео, зняте вдома – Ariana Grande і Justin Bieber – Stuck with U
Майлі Сайрус – Midnight Sky
Майлі Сайрус випустила кліп Midnight Sky. Його режисером є сама співачка.
Відео зняте у стилі 80-х, про що свідчать кадри виконання пісні на сцені на тлі напису Disco.