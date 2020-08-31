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Вічно молода: Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества

Українська співачка Софія Ротару опублікувала серію знімків зі святкування дня народження свого сина Руслана Євдокименка. 24 серпня йому виповнилося 50 років.

На ювілей зібралася вся велика родина 73-річної артистки.

На фото можна побачити знамениту мати іменинника, так і його тітку Ауріку, дружину і дітей. На деяких знімках Руслан позував в компанії дружини Світлани і дітей – 19-річної доньки Соні і 26-річного сина Анатолія.

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Софія Ротару з’явилася у коричневій сукні з вишивкою. Вона доповнила свій образ масивними прикрасами та ніжним макіяжем.

У коментарях шанувальники були приголомшені чудовим зовнішнім виглядом Софії Ротару: Яка ж Ви красива! Невимовна краса! Богиня! Вічно молода; Ви прекрасні безперечно; Шикарна.

  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
  • Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества
Вічно молода: Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества / 6 фотографий

Дім Ротару за $1млн

Відома 72-річна українська співачка Софія Ротару показала свій елітний заміський будинок.

Співачка живе в Київській області, у районі Конча-Заспи, який знаходиться недалеко від селища П’ятихатки.

Фото особняка Ротару – дивіться на Фактах ICTV.

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