Українська співачка Софія Ротару опублікувала серію знімків зі святкування дня народження свого сина Руслана Євдокименка. 24 серпня йому виповнилося 50 років.

На ювілей зібралася вся велика родина 73-річної артистки.

На фото можна побачити знамениту мати іменинника, так і його тітку Ауріку, дружину і дітей. На деяких знімках Руслан позував в компанії дружини Світлани і дітей – 19-річної доньки Соні і 26-річного сина Анатолія.

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Софія Ротару з’явилася у коричневій сукні з вишивкою. Вона доповнила свій образ масивними прикрасами та ніжним макіяжем.

У коментарях шанувальники були приголомшені чудовим зовнішнім виглядом Софії Ротару: Яка ж Ви красива! Невимовна краса! Богиня! Вічно молода; Ви прекрасні безперечно; Шикарна.























Вічно молода: Софія Ротару поділилася знімками із сімейного торжества / 6 фотографий

Дім Ротару за $1млн

Відома 72-річна українська співачка Софія Ротару показала свій елітний заміський будинок.

Співачка живе в Київській області, у районі Конча-Заспи, який знаходиться недалеко від селища П’ятихатки.

Фото особняка Ротару – дивіться на Фактах ICTV.