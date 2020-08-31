44-річний російський актор і телеведучий Максим Галкін поділився спільною фотографією зі своєю 71-річною дружиною Аллою Пугачовою.

Шанувальники зіркової пари не могли не відзначити зовнішній вигляд російської співачки Алли Борисівни і з захопленням прокоментували публікацію.

– Аллочка як дівчинка, коли поруч ви, Максим!, Красиві і щасливі, Алла Борисівна випила еліксир молодості, Незрівнянна!, Алла Борисівна просто вогонь!, – писали шанувальники.

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Ймовірно, подружжя вирушило в невелику подорож. На думку деяких підписників, такою молодою Алла Пугачова залишається завдяки своєму чоловікові, який її любить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 31 Авг 2020 в 1:00 PDT

Алла Пугачова часто ділиться з шанувальниками своїми фотографіями. Нещодавно схудла зірка прогулялася у джинсовому костюмі та чорних прозорих рукавичках під пісню Pretty Woman.

Фанати Алли Пугачової засипали співачку компліментами, захоплюючись її зовнішнім виглядом і фігурою.