44-річний російський актор і телеведучий Максим Галкін поділився спільною фотографією зі своєю 71-річною дружиною Аллою Пугачовою.
Шанувальники зіркової пари не могли не відзначити зовнішній вигляд російської співачки Алли Борисівни і з захопленням прокоментували публікацію.
– Аллочка як дівчинка, коли поруч ви, Максим!, Красиві і щасливі, Алла Борисівна випила еліксир молодості, Незрівнянна!, Алла Борисівна просто вогонь!, – писали шанувальники.
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Ймовірно, подружжя вирушило в невелику подорож. На думку деяких підписників, такою молодою Алла Пугачова залишається завдяки своєму чоловікові, який її любить.
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Алла Пугачова часто ділиться з шанувальниками своїми фотографіями. Нещодавно схудла зірка прогулялася у джинсовому костюмі та чорних прозорих рукавичках під пісню Pretty Woman.
Фанати Алли Пугачової засипали співачку компліментами, захоплюючись її зовнішнім виглядом і фігурою.